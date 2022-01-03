مش هيطلع على الدائري.. الوزير يكشف مصير 33 ألف سائق ميكروباص بعد الأتوبيس الترددي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مصير 33 ألف من سائقي الميكروباصات بعد تشغيل الأتوبيس الترددي على الدائري، قائلًا: "تقريبًا كل يوم اثنين أنا على الطريق الدائري مع زمايلي في هيئة الطرق والمحافظات والمرور، أنا راجع النهاردة من الطريق الدائري معنوياتي مرتفعة".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي على فضائية صدى البلد: "مع نهاية الشهر الجاري سيكون تم الانتهاء من تطوير الدائري بالكامل حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع طريق المريوطية مع الأوتوستراد بطول 12 كيلو متر".

وقال: "محددين محطات على الدائري فوق الناس هتنزل فيها من الأتوبيس الترددي هتلاقي فيه نفق أو كوبري مشاة حسب تصميم المحطة، هيلاقي موقف ميكروباص مخطط آمن حضاري محترم".

وتابع: "الناس بتقول عندك 30 ألف ميكروباص مشيين على الدائري هتقطع أكل عيشهم لا طبعًا.. إحنا عندنا حصر لكل حاجة، عندنا 33 ألف ميكروباص في 3 محافظات اللي الدائري ماشي فيهم القاهرة والجيزة والقليوبية، بيطلع منهم على الدائري فقط 1500 ميكروباص".

وأوضح: "الميكروباص بيطلع يحمل طياري من فوق الدائري علشان ميدفعش ثمن الكارتة بتاعة الموقف وده مش هيحصل هيكون في نظام".

وأضاف: "الميكروباص مش هيطلع على الدائري ولكن هياخد الراكب اللي هينزله من الأتوبيس الترددي في مكانه المخصص تحت وهيتعملهم موقف حضاري بمظلات محترمة فيه كل الخدمات، الدولة حاليًا بتعيد صياغة كل الخدمات التي تؤدي للجمهور منها المواقف والميكروباص".

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