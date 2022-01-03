وزير النقل يكشف سبب تأخيرات القطارات أثناء موجة الطقس السيء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن أكبر تأخير لقطارات السكة الحديد قبل موجة الطقس السيء الأخيرة، كان في خط أسوان وهو أبعد خط ووصل لساعتين فقط.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث من تأخيرات كبيرة على خطوط السكة الحديد، كان نتيجة التهديات بعد لجوء السائقين إلى ما يسمى بفك الارتباط، أي السيطرة على القطارات يدويًا بعيدًا عن البرج الذي يسيطر على القطار: "عندما أفك الارتباط بين القطار والبرج حتى يسير القطار بنظام الإشارات الجديد يتم السيطرة عليه يدويًا وهو ما يترتب عليه تهدية".

وحول قطار القشاش؛ أوضح الوزير: "عندما تدخل كل الأبراج الخدمة سيصبح القطار كهربائيًا ولن يحدث أي تأخير، وسننتهي تمامًا من كل هذا التطوير يوم 30 يونيو المقبل على خطي القاهرة أسيوط وأسيوط نجع حمادي، ونعمل الآن في تطوير خطوط القاهرة بني سويف ونجع حمادي الأقصر ثم الأقصر أسوان، ونتعاون مع اكبر الشركات في العالم".

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