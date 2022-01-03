وزير النقل: "القطر القشاش انتهى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن انتهاء تطوير السكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية سيحدث بالكامل في مارس المقبل، أما خط بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد، سينتهي العمل فيها نهاية نهاية أبريل، بينما قطاعي بني سويف أسيوط، وأسيوط نجع حمادي، فسينتهي العمل فيها يوم 31 يونيو المقبل ولن يكون هناك أي تأخيرات على الإطلاق فيها.

وحول قطار القشاش؛ قال الوزير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: قطار الضواحي "القشاش" والذي يقف في كل قرية ومركز ونجع، يعتمد على العمل بنظام خط سكة حديد مفرد، وحتى تتقابل القطارات كان يقوم القطار بالتخزين في إحدى المحطات حتى تمر القطارات السريعة.

وأضاف: "لدينا 7 خطوط جديدة نعمل فيهم لإنجاز ازدواجات سكة وتجديد اشارات، بحيث تعمل الشركات المصرية في تطوير الجسور والمزلقانات، وتعمل الشركات العالمية بالتعاون مع الشركات المحلية في تطوير نظام الإشارات والاتصالات وكل الأنظمة الموجودة، في خطوط القاهرة قليوب منوف طنطا، وميت غمر زفتى الزقازيق، وغيرها من الخطوط".