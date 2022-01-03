شكرا لقرائتكم خبر عن عضو غرفة شركات السياحة: تفعيل عقود العمرة من أول يناير وحتى 25 بالشهر نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة، إنه بدءا من أول يناير الجاري وحتى 25 من ذات الشهر، يتم تفعيل العقود الخاصة بموسم العمرة والحج للعام الحالي.

أضاف شيحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الجانب السعودي وضع ضوابط جديدة للعمرة خلال هذا العام، بسبب جائحة كورونا، حرصا على سلامة المواطنين، متابعا: "من ضمن الإجراءات ضرورة توفير فريق طبي مصاحب للمعتمرين يتحمل تكلفته غرفة شركات السياحة، بجانب توفير وثيقة تأمين بمبلغ 100 ألف جنيه على كل معتمر، وتكون من قبل شركات السياحة".

وأكمل: "التكلفة هذا العام بها ارتفاع بالتكاليف، نتيجة عدة عوامل منها إجراء تحاليل PCR لعدة مرات قبل السفر إلى السعودية وانتهاء العمرة، ويتم توثيق العقد قبل السفر بـ48 ساعة لمراجعة الضوابط، كما يتم تنفيذ رحلات العمرة بموجب العقد الموثق بين الجانبين السعودي والمصرى وتتولى غرفة شركات الساحة توفير العقود للمعتمرين".

وأتم: "كما سيتم تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر، يتوافر بها كل تفاصيل العمرة والإجراءات والضوابط الموضوعة".