شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين اختطاف الحوثى لسفينة شحن تحمل علم الإمارات قبالة محافظة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، قيام الحوثى باختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.

وأكدت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية على أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الملاحة وسلامتها فى البحر الأحمر، فضلًا عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولى، داعيةً فى الوقت ذاته إلى الإفراج الفورى عن السفينة.