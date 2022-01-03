شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سوق عشوائى ورفع باعة جائلين وإشغالات المقاهى بحدائق الأهرام بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت محافظة الجيزة، بالتعاون مع شرطة المرافق بإزالة سوق خضار عشوائى مقام بنهر الطريق بنطاق مساكن الرماية وقطاع هضبة الأهرام، وذلك فى اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كافة الإشغالات والتعديات من الطريق العام.

وشملت الحملة التى نفذتها المحافظة من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام رفع 60 ميزانا و25 شمسية و6 تروسكل، و750 كرسيا متنوعا، و80 ترابيزة متنوعة، و150 شيشة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن قطاع هضبة الأهرام.