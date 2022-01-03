شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات هامة عززت التعاون بين مصر وأشقائها العرب بـ2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "إنفوجراف"، بعنوان: "الزراعة المصرية" في قلب الوطن العربي .. خطوات هامة لتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها العرب في 2021، حيث استعرض خلاله أهم الأنشطة على مستوى الدول العربية، والتي تم تنسيقها مع الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.





واوضح الإنفوجراف، أن عام 2021 شهد خطوات مصرية هامة، اتخذها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها من الدول العربية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية، وزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي وتمثلت في التالي:

لجان عليا:

1- وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري للدورة 29 للجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة بالعاصمة عمّان.

2- وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري للدورة 11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بالقاهرة.

لجان فنية:

1- وزير الزراعة يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني للقاهرة وعقد الدورة الاولى للجنة الفنية المصرية السودانية المشتركة للثروة الحيوانية.

2- وزير الزراعة يستقبل نظيره اللبناني للقاهرة وعقد الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة.

مذكرات تفاهم تم توقيعها:

1- مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا للتعاون في المجال الزراعي.

2- مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا للتعاون في مجال الحجر الزراعي.

لقاءات ثنائية:

1- وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي.

2- وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي زيادة الاستثمارات الزراعية للهيئة بجمهورية مصر العربية.

زيارات خارجية:

وزير الزراعة يترأس وفد رفيع المستوى لزيارة المملكة العربية السعودية للتباحث حول التعاون المشترك بين البلدين.