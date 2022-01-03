الخليج 365: 20 شهادة توثق الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ملف بعنوان "الرئيس والشعب والطريق إلى الجمهورية الجديدة.. والله على ما أقول شهيد.. 20 شهادة توثق الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى"، حيث استعرضت الخليج 365 شهادة 20 كاتبا عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



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