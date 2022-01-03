أخبار مصر

قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ووفدًا من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم.

وضم الوفد الذى زار قداسة البابا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب البطريرك، والمطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران كلاوديو لورانى مطران اللاتين الكاثوليك، والمونسينيور ستيفانو ماتزوتى مستشار سفارة الفاتيكان بمصر، والمطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، بالإضافة إلى ممثلين عن كلية اللاهوت الكاثوليكية وهيئة كاريتاس وعدد من الكيانات الكاثوليكية بمصر.

ورحب قداسة البابا بضيوفه متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وعيدًا مباركًا، معربًا عن تطلعه لأن تنتهى جائحة فيروس مشيدًا بجهود العلماء للوصول إلى لقاحات وعلاج للقضاء عليه.

وعن ميلاد السيد المسيح أشار قداسته إلى أنه كان بمثابة بداية جديدة وأن البدايات الجديدة مفرحة دائمًا وتؤدى إلى التقدم والنمو فى حياة الإنسان.

وأضاف قداسته أن الميلاد أيضًا جاء نورًا من بعد ظلمة و المقصود به استنارة قلب الإنسان، ليميز الأمور ويتحلى بالحكمة، وأكد أن ميلاد المسيح كان دعوة جديدة للخلاص، فالخلاص بدأ بالميلاد وهى دعوة موجهة لكل إنسان.

ومن جهته هنأ البطريرك إبراهيم إسحق قداسة البابا مشيرًا إلى أنه بميلاد المسيح اتحدت السماء مع الأرض، وصرنا مدعوين إلى بنوة الله والقداسة، وحياة الشركة والمحبة الحقيقية.

 

 

53f2a044-7925-4f05-bd80-66e9093f9c92
 لقاء قداسة البابا للأباء الكاثوليك 

 

69b2b77b-2118-4461-bad1-7449abe83c63
البابا تواضروس الثانى 

 

c7baa657-4d9c-4941-879e-57035815651c
 البابا تواضروس الثانى والأنبا إبراهيم إسحاق 

 

ca57c466-5e1b-47c3-80c2-b9eef3b7ae84
 الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك 

 

dfca7dc9-d6be-49c4-b74c-325f355b3ce2 (1)
جانب من الاستقبال 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا