شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن مسابقة لإيفاد قراء القرآن الكريم لإحياء شهر رمضان بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى شروط الإيفاد على النحو التالى:
1- أن يكون المتقدم مسكناً على درجة مالية بالوزارة، أو من المقيدين بنقابة القراء المصرية، أو من المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون المصرى.
2- أن يكون سليم الحواس والأعضاء حسن الصوت خالياً من عيوب الكلام والعاهات الجسدية الظاهرة، ويستثنى من ذلك المكفوفون فيما يتعلق بحاسة البصر فى ضوء القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2014م .
3- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم حفظاً، وأداء، وإجادة صوت، وكذا المقابلة النهائية المقررة فى هذا الشأن .
4- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك .
5- أن يكون قد مضى على عودته من أي إيفاد للخارج على نفقة الوزارة ثلاثة أعوام على الأقل ، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة ، على أن تتحمل الجهة الطالبة جميع النفقات (تذاكر السفر/الإقامة/الإعاشة/ البدل النقدى) دون تحمل الوزارة أى أعباء مالية ، وفى ضوء القرار الوزارى رقم (150) لسنة 2014م .
6- أن لا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالوزارة أو أى جهة حكومية.
7- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية ــ الشئون القانونية - غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ، ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية .
8- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن
قد رُدَّ إليه اعتباره .
9- أن لا يقل سن المتقدم عن (30)عاماً ولا يزيد على (55)عاماً اعتباراً من تاريخ التقدم للمسابقة ، ويستثنى من ذلك القراء أصحاب الدعوات الخاصة ، مع مراعاة باقي الشروط .
تقدم الطلبات على موقع الوزارة على الإنترنت (أوقاف أون لاين) وذلك لمدة (15) يوماً اعتباراً من تاريخ النشر، على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أى بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتسابقين المستحقين دخول اختبارات التصفية الأولية ، والنهائية على موقع الوزارة ، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها ، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علماً بأن اختبارات التصفية النهائية ستجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين : الأولى تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية ، وعلى جميع المديريات والإدارات طبع الإعلان وتعليقه فى مكان بارز.