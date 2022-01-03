شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365” جولة بمشروع ممشى أهل مصر المرحلة الثانية، لرصد نسب التنفيذ تمهيدا لافتتاحه خلال العام الجارى، حيث يضم المشروع عددا من المطاعم والخدمات التى تخدم زوار المشروع.

ويشمل المشروع تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100م2 تحتوى على اكثر من 235 شجرة و62 نخلة، وتم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية ووحدات الإضاءة والبرجولات.

أما المرحلة الثانية من المشروع بدأت في أكتوبر الماضي بالتوازي مع الأولى، وتشهد المرحلة الثانية تطوير جزء آخر من ممشى كورنيش النيل بطول 3.2 كم، وتقع المرحلة الثانية في المسافة من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل، وتشمل تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي 4.5 م ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م، كما تتضمن هذه المرحلة تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات و63 محلا تجاريا، و7 مبان خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحين سعة 1700 فرد.