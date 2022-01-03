أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها، إرسال مصر مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع جنوب السودان فى مختلف الأزمات، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى بجمهورية جنوب السودان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى جنوب السودان.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع جنوب السودان فى مختلف الأزمات، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى بجمهورية جنوب السودان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى جنوب السودان. بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان.. فيديو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 12 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تقضى باستحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم احكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى. وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 12 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تقضى باستحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم احكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لاتقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى. الأرصاد: شبورة كثيفة وضباب على الطرق حتى نهاية الأسبوع وتحذيرات للسائقين حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد من اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، خاصة المناطق الشمالية، وذلك خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلي حد الضباب علي الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وخاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة. أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء . وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة 26 من مشروع قانون العمل، والتى تنص على أن يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. تابعت وزارة النقل أعمال التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، حيث بدأت الجولة بتفقد المسافة من أوتوستراد المعادي مرورا بطريق السخنة فالقاهرة الجديدة فطريق القاهرة /السويس فطريق القاهرة /الاسماعيلية طريق بلبيس الصحراوي فمنطقه وكوبري عدلي منصور ثم مدينة السلام فمنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار، والتي تم الانتهاء من أعمال التوسعة بها، ثم تفقد الوزير المسافة من محور الفريق العصار حتى طريق الإسكندرية الزراعي، حيث يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة لتطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وجاري الانتهاء منه. كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء في مستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية 83.3% وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. ستصل الرباعيات أولى زخات الشهب الرئيسية سنة 2022، ذروة تساقطها بسماء الوطن العربي من منتصف ليل اليوم الإثنين 3 يناير، وخلال الساعات قبل شروق شمس الثلاثاء 4 يناير في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة وليس لها تأثير على كوكبنا. صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه إعتباراً من أول يناير 2022 تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه. وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع القانون والتى تنظم المنازعات القضائية بين العامل وصاحب العمل، مقرا إعفاء العمال من أية رسوم وضرائب خلال كافة مراحل التقاضي. أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و988 ألفا و269مواطنًا من خلال 1690 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى2021. استمر افتتاح وتشغيل معبر رفح البرى اليوم الاثنين، من الجانبين المصرى والفلسطينى، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية . استمرار افتتاح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور وإدخال المساعدات الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية بالمجان لـ2 مليون مواطن خلال 2021 الشيوخ يقر إعفاء العمال من الرسوم والضرائب بمراحل التقاضي بالقضايا العمالية التأمينات: زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى من يناير 2022 ذروة شهب الرباعيات 2022 تمطر سماء مصر اليوم بـ 200 شهاب بالساعة الصحة: 83.3 % نسبة المتعافين من كورونا في مستشفيات العزل النقل: انتهاء توسعة الدائرى من المريوطية حتى المنيب نهاية الشهر الجارى "الشيوخ" يوافق على تحديد سن المتدرج لتعلم صنعة أو حرفة من 14 حتى 18 عاما الصحة تطلق 6 قوافل طبية بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة الأرصاد: شبورة كثيفة وضباب على الطرق حتى نهاية الأسبوع وتحذيرات للسائقين مجلس الشيوخ يقر استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للعلاوة السنوية للخاضعين لأحكام قانون العمل

غدا شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات