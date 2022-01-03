شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 6 قوافل طبية بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء .