شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف الطرق الصحيحة لاستخدام بخاخ الأنف أثناء نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن طرق استخدام بخاخ الأنف الذى يستخدم فى علاج احتقان الانف أثناء نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية.

وأوضحت هيئة الدواء آليات الاستخدام الصحيح لبخاخ الأنف كالتالى:

1- تنظيف الأنف برفق باستخدام منديل ورقى

2- تنظيف اليدين جيدا بالماء ثم يتم تجفيفها

3- غلق إحدى فتحتى الأنف بالضغط عليها برفق

4- وضع فتحة الزجاجة فى فتحة الأنف الأخرى

5- الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرزاز الخارج منها