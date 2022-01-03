شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف نصائحها لحماية المسنين من الضغوط النفسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح لتعزيز الصحة النفسية عند كبار السن وقالت الوزارة أن الفئات المستهدفة من هذة النصائح تستهدف كبار السن فوق سن 65 عاما.

وتتضمن النصائح التى اعتمدتها وزارة الصحة لتعزيز الصحة النفسية عن كبار السن:

1- تشجيع كبار السن على المشاركة فى البرامج الاجتماعية فى الحى وغيرها

2- زيارة الطبيب بصفة دورية للكشف عن أى مشاكل صحية أو نفسية يعانى منها المسنين

3- تشجيع المسن على القراءة والاطلاع

4- تشجيع المسن على ممارسة الرياضة المنتظمة

5- تحفيز المسن للحفاظ على وزنة لحمايته من الاصابة من السمنة

6- العناية بصحة الفم والأسنان

7 تجنب تعرض المسن للضغوط