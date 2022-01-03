مفتي الجمهورية: صفحة دار الإفتاء على "فيسبوك" رقم واحد في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن جهود دار الإفتاء في التواصل مع المواطنين عبر مواقع السوشيال ميديا وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة الزيادة السكانية.

وقال "علام": "صفحة دار الإفتاء على الفيسبوك رقم واحد في العالم من حيث أعداد المشتركين وذلك في المؤسسات الدينية بالصفحة فيها 11 مليون مشترك"، موضحًا أن صفحة دار الإفتاء الأكبر في العالم ورقم واحد على المؤسسات الدينية، وأيضا تم إنشاء إدارة تحت مسمى "إدارة نبض الشارع".

جاء ذلك خلال اجتماع، لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في اليوم الأثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها. وذلك بحضور فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام .

وأشار المفتي إلى أن هناك لجان الاليكترونية تهاجم تتبع جماعات متطرفة تهاجم دار الإفتاء حال صدور فتاوى تنتقد أفكارهم الإرهابية.