مفتي الجمهورية: تنظيم النسل ليس قتلًا للولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الفتوى لها عناصر، ومنها مراعاة الزمن وتغير الواقع: "لو فيه فتوى من سنة 700 هجرية، وقلتها الآن، فيجب عليكم أن تضربوني لأنها وضعت لزمن غير الزمن الحالي".

وأضاف أن إنجاب طفل يحتاج إلى السعي وتجهيز بيئة مناسبة لتربيته، مستشهدًا بالآية الكريمة التي أنزلت على السيدة مريم "وهزي إليكي بجزع النخله يساقط عليك رطبا جنيا" وبالتالي لابد من الأخذ بالأسباب، قائلًا: "الناس اللي بتقول العيل بييجي برزقه، فكل إنسان على قدر ما يستطيع وبالتالي لابد من وضع سياسية حتى يأتي الولد يرزقه ويكون هناك البيئة المهيئة لذلك".

وأوضح المفتي، أنه لابد من البحث عن الأسباب، ونحن أمام انفجار سكاني خطير، والدراسات تقول ذلك، ويجب اتخاذ إجراءات تقينا هذا الخطر، والدولة يجب أن تتخذ إجراءات لدفع الضرر الواقع بسبب الزيادة السكانية، مؤكدًا: "لسنا في عصر المعجزات وبالتالي نحن بحاجة لترتيب الأولويات".

وأشار إلى أن الفقه الوافد اشتغل على قتل الولد، وأن السيدة التي تأخذ وسائل تنظيم الأسرة تقتل الولد، مؤكدًا أن القرآن الكريم ينهينا عن قتل الولد، والتنظيم ليس قتل للولد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها بحضور فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام.