بسبب الأمطار.. انهيار جزئي لدروة منزل "عثمان طبق" الأثري في دمياط



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وزارة السياحة والآثار، انهيار جزء من دروة سطح منزل "عثمان طبق" وهو أحد المنازل الأثرية في مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة.

وتوجه مبروك البدري مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء بالمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد، على رأس لجنة أثرية هندسية إلى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، عقب الانهيار الجزئي لدروة السطح الخاصة بمنزل عثمان طبق الأثري، وفق بيان إعلامي صادر عن الوزارة.

وأوضح الدكتور أبو بكر أحمد عبدالله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تكليف قطاع المشروعات بالتدخل الفوري لدرء المخاطر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ على مبنى المنزل والمنطقة المحيطة والبدء الفوري في الأعمال الهندسية والترميم.

كما نفذت وحدة الحرف الأثرية بالمجلس أعمال صلب المبنى وعمل حاجز أمني من الخشب والصدات المعدنية في الطريق بالتنسيق مع وحدة مرور رشيد، تمهيدًا للبدء الفوري في أعمال الترميم والصيانة.

وأشار إلى أن المعاينة المبدئية تشير إلى أن سبب الانهيار قد يكون ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، علمًا بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية للتدخل السريع حال تعرض أي أثر للضرر.

وتقوم اللجنة الأثرية الهندسية الآن بإعداد تقرير مفصل بالواقعة وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في اجتماعها القادم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.