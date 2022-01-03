الداخلية تكشف حقيقة استغلال النفوذ في الترشح لمنصب عمدية إحدى قرى بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة استغلال النفوذ في الترشح لمنصب عمدية إحدى قرى بمحافظة الشرقية .

رصدت المتابعة الأمنية، تداوله على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة صاحب الحساب زعم خلالها تقدمه لمنصب عمدة إحدى القرى بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، واضطلاع بعض المرشحين المستبعدين باستغلال نفوذ أحد ذويهم في إعادة فتح باب الترشيح للمنصب رغم إغلاقه.

وباستدعاء الشاكي وسؤاله قرر تقدمه لمنصب عمدية القرية المشار إليها مع آخرين، وتم الموافقة عليه من قِبل اللجنة، إلا أنه فوجئ بصدور قرار بعدم الموافقة على جميع المرشحين، وادعائه بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى مجاملة لأحد أقارب المرشحين المستبعدين.

بالفحص تبين عدم صحة ادعاءات الشاكي، وتبين أنه قد صدر قرار بفتح باب الترشيح لشغل وظيفة العمدية بالقرية لوفاة شاغلها، وتقدم للترشيح 5 مرشحين "محددين"، من بينهم الشاكي، وتم العرض على اللجنة المختصة، وانتهى قرار اللجنة بالإجماع بعدم الموافقة على تعيين أياً من المرشحين لعدم الصلاحية .

وصدر قرار بإعادة فتح باب الترشيح، وتقدم للترشيح 5 مرشحين "محددين" من بينهم (الشاكي، وآخر) ممن سبق رفضهم، وجاري فحصهم والعرض على اللجان المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكي للإدلاء بادعاءات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام.