الداخلية: تنفيذ 46554 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (91 قطعة سلاح ناري بحوزة 9متهمين).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 46554 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.