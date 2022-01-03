الداخلية تكشف حقيقة اقتحام منزل سيدة وسرقتها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات بمحافظة الدقهلية، عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تزعم خلاله قيام قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، باقتحام منزلها وضبط زوجها وسرقة قرطها الذهبي، ومبلغ مالي وهاتفي محمول، مدعيةً محاولة أحد أفراد القوة التحرش بها، وتحرير محضر مخدرات لزوجها دون وجه حق.

وأسفر الفحص بعدم صحة ما تم تداوله من ادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال قيامهما بترويج المواد المخدرة "الهيروين" بدائرة المركز، (لأحد الأشخاص "زوج السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو")، بقصد الاتجار وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وسلاح ناري، وبحوزة زوج السيدة المشار إليها، كميات من مخدري الهيروين والآيس، وبمواجهتهم اعترفوا بالإتجار في المواد المخدرة.

واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وبمواجهتها بما ورد على موقع التواصل الاجتماعي، قررت قيامها بذلك على غير الحقيقة اعتقاداً منها أن ذلك في صالح زوجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيالها لادعاءاتها الكاذبة، وإثارة الرأي العام.