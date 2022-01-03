ضلت طريق العودة لمنزلها.. الداخلية تعيد طفلة إلى أسرتها بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، فى إعادة طفلة ضلت الطريق لأهليتها.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم جلوس طفلة بمفردها في حالة بكاء شديد، وبسؤالها قررت بأنها ضلت طريق عودتها لمحل سكنها عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات وتجهل عنوانها وعدم تمكنها من التوصل لأهليتها.

على الفور تم تقديم الدعم النفسي لها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أهليتها والتوصل لمحل سكنها، وأمكن التوصل لوالدها (مقيم بدائرة القسم)، وباستدعائه حضر وتعرف عليها وأقر بأنها نجلته، وأيد ما جاء بأقوالها، وتم تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

وقدم والد الطفلة الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول في إعادتها لأسرتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.