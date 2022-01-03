التنبؤ بالفيضان يصدر بيانا بشأن توقعات الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة.
الاثنين 3 يناير:
- سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشرقية وشمال سيناء ومنطقة القناة.
الثلاثاء 4 يناير:
- عدم سقوط أمطار.
الأربعاء 5 يناير:
- عدم سقوط أمطار
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها بـ"فيسبوك"، صور لحالة الشبورة المائية التي تعرضت لها مناطق متفرقة بالجمهورية، صباح الاثنين.
وتضمنت المناطق التي تعرضت للشبورة المائية الكثيفة "طريق المريوطية - هرم، المهندسين- طريق "شبرا -بنها الحر"- طريق "مصر الإسماعيلية" الصحراوي - بني سويف".