التنبؤ بالفيضان يصدر بيانا بشأن توقعات الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها بـ"فيسبوك"، صور لحالة الشبورة المائية التي تعرضت لها مناطق متفرقة بالجمهورية، صباح الاثنين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012