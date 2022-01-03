شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تدوير البلاستيك نموذج مميز لتطبيق سياسات الدولة فى الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الصناعات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تمثل أحد أهم النماذج المميزة لتنفيذ سياسات وزارة البيئة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر الدوار.

ووأوضحت وزيرة البيئة خلال جولتها اليوم فى أحد مصانع البلاستيك فى مدينة 6 أكتوبر، التى تقوم بتدوير المواد البلاستيكية حتي الوصول إلي منتج نهائي علي هيئة حبيبات يتم تصديره للخارج، أهمية توجه الشركات نحو تنفيذ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي كالتى تم تنفيذها اليوم بهذه الشركة بهدف التوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 .

وأشارت الوزيرة، ضمن جولة شملت بعض الشركات للصناعات الغذائية والورقية والبلاستيك، أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ حوالى 150 م3/ يوم بإجمالي تكلفة 6 ملايين جنيه، وهو ما يمكنها من إعادة استخدام المياه مرة أخرى، موضحةً استعداد الشركة لتنفيذ محطة أخرى بطاقة تصميمية قدرها 600 م3/يوم بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه بعد الانتهاء من تنفيذ توسعات المنشأة خلال عام 2022.

وشددت وزيرة البيئة خلال جولتها التفقدية لمصنع البلاستيك، على ضرورة تقليل المصنع للمواد الخام التى يتم استيرادها والتى تصل لحوالى 30% ومحاولة الإعتماد على المنتج المحلى ، مشيرةً إلى إمكانية استخدام الشركات لنظام الحوافز لخلق منافذ جديدة تزيد من عمليات التدوير.