شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تمت مراجعة خطط الإصحاح البيئى لـ120 مصنعا بمدينة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة راجعت خطط الاصحاح البيئى لحوالى 120 مصنعا بمدينة السادس من أكتوبر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارات الصحة والموارد المائية والرى والإسكان .

وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية على هامش جولتها التفقدية لعدد من الشركات فى أكتوبر فى ثلاث قطاعات صناعية كصناعات الغذائية، والورقية، وإعادة تدوير البلاستيك، أنه قدم 84 مصنعا منها لخطة إصحاح بيئى ونقوم بتنفيذ أول مرحلة من هذه المشروعات .

وشددت الوزيرة على ضرورة إظهار قصص نجاح الصناعة المصرية، القادرة علي كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات فى مؤتمر المناخ القادم، موضحة أنه تم تنفيذ البنية التحتية للمخلفات ومصانع التدوير التى نفذتها الدولة باستثمارات كبيرة، والمجال مفتوح أمام شركات القطاع الخاص للدخول، والعمل ويمكن لهم الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة من الخارج، وتطبيقها داخل هذه المصانع.

ونوهت الوزيرة، أنه لابد من دمج القطاع غير الرسمى من العمالة القائمة على الجمع أو فرز المخلفات أو كليهما معاً داخل هذه المنظومة لخلق غطاء اجتماعى لهم، بعد أن تم عمل مسمى مهنى لهم فى البطاقة ، خاصة مع بداية تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات.