شكرا لقرائتكم خبر عن يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك.. حملة توعية بآليات فصل الموظف متعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، النسخة الأولى من المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بآليات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تحت شعار "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك .. المخدرات مش بتؤذيك لوحدك وبتسحبك لطريق مسدود.. أنت أقوى من المخدرات".

ويظهر فى الحملة التوعوية سائق يستقل قطار دون إدراكه ببعد المسافات وعدم الاتزان، ورغم تنبيه السائق أكثر من مرة بوجود تحويله على بعد 500 متر ودون استجابة من السائق، حيث تلقى الحملة الضوء على الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعاطى المواد المخدرة طوال رحلة الإدمان، كما تهدف الحملة لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول آليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذى بدأ تطبيقه، والتأكيد بأن من يتقدم للعلاج طواعية من تلقاء نفسه من خلال الخط الساخن " 16023" لصندوق مكافحة الإدمان لن يقع تحت طائلة القانون ويتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك سيتم فصله .

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية ، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عملة سيتم فصله .