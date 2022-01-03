شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات البرنامج التدريبى "صعوبات التعلم" بكلية خدمة اجتماعية حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان البرنامج التدريبي المميز (صعوبات التعلم)، والذي عقد تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، الأستاذة الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هدف البرنامج الذي عقد تحت إشراف الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بالتعرف علي صعوبات التعلم وأهم الصعوبات النمائية للتعلم والاستراتيجيات العلاجية وأساليب تدريس ذوي صعوبات التعلم، بالاضافة إلى أساليب الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم ودور المدرسة في رعايتهم وتأهيلهم ودور الأسرة في التعامل معهم.

قدم البرنامج التدريبي نخبة من المتخصصين في المجال، حيث أدار جلسات اليوم الاول ومنتصف الثاني الدكتور فوزي حماد استشاري تأهيل التخاطب وصعوبات التعلم والحاصل علي دكتوراه التربية الخاصة جامعة القاهرة.

وأدار جلسات اليوم الثاني والثالث الدكتورة نحمده محمد دكتوراه الدراسات النفسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة عين شمس.

وأدي جميع المشاركين الاختبار المطلوب لاجتياز البرنامج، واختتمت الفعاليات بتسليم الشهادات لجميع المتدربين الذين تنوعت فئاتهم بين طلاب مرحلتي البكالوريويوس والدراسات العليا والخريجين وأولياء الأمور الذين جمعهم هدف واحد وهو الاهتمام بفئة ذوي صعوبات التعلم.

وشهدت اجواء البرنامج بالتفاعل والمشاركة لجميع المشاركين، قام بتنظيم الفاعليات الاستاذ مرسي طاهر المسئول الاداري بالمركز.