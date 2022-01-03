شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفاة الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها، وفاة الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم.وفاة الناقد الرياضى إبراهيم حجازى وتشييع الجنازة بعد صلاة الظهر فى المعادى
توفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.
أزالت الأجهزة التنفيذية جنوب القاهرة وحي مصر القديمة 1053 عقارا بعزبة أبو قرن، كما أخلت 1122 عقارا من إجمالى 1413 عقارا، وتم إزالة 511 نشاطا تجاريا وتسكين 3890 أسرة مستحقة بمساكن حضارية بمشروع معا 1 و2، التى أنشأتها الدولة كسكن بديل بحي السلام ليبدأ سكان عزبة أبو قرن حياة جديدة في مجتمع سكني متكامل الخدمات.
أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة من أعلى المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، خلسة جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة رقم (1) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول الأفلام الكرتونية ومدى تأثير مشاهدتها على السلوك الاجتماعي للأطفال، حيث أوضح المركز في تحليله أنه مع تطور وتنوع تقنيات التواصل والاتصال، فقد أصبح الطفل في مراحل الطفولة المختلفة جمهورًا مستهدفًا، ويعد الكرتون سلاحًا ذا حدين؛ حيث يمكن أن يدمر الأطفال من خلال التعرض المفرط لمحتوى العنف وغيره من السلبيات، أو يمكن أن يساعد في تربية طفل متوازن بحالة نفسية سليمة، كما أنه يمكن أن تكون الرسوم المتحركة بمثابة مدرسة منزلية، لتعليم الطفل تجربة الحياة.
أكدت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستقبال النسخة الرابعة للمنتدى المقرر انطلاق فعاليتها خلال الفترة (10 - 13) يناير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم الانتهاء من معظم الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بهذه النسخة، مشيرة إلى أن انعقاد هذه النسخة رغم أزمة فيروس كورونا يؤكد قدرة الشباب على تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يعد منصة حوار تجمع شباب العالم.
أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسيعد، فتح باب قبول الطلبات للتقديم للدورات التدريبية بالمجان اليوم الإثنين، بمركز التدريب المهني التابع للوزارة في المحافظة، والوحدة المتنقلة بحي الضواحي، وذلك على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الدش والمحمول، والسباكة ، والكهرباء، ومن المقرر أن تبدأ الدورات بجميع الورش في أول فبراير المقبل.
أفاد البنتاجون، بإصابة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بفيروس كورونا، وجاء في بيان نشر على موقع البتناجون نقلا عن " أوستن": "هذا الصباح جاءت نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، طلبت إجراء الاختبار بعد ظهور الأعراض لدي أثناء وجودي في منزلي في إجازة".
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول علي لقاح كورونا لمدة 45 يوما من خلال الاتصال بالخط الساخن 105.
قضت الدائرة الأولي فحص بمحكمة مجلس الدولة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مصطفى حسين رئيس المحكمة، برفض الطعن المقام من ممدوح عباس واللجنة الأوليمبية، والذي طالبا فيه بإلغاء حكم أول درجة والصادر لصالح رئيس الزمالك، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات عن ممارسة أي عمل رياضي وكذا تغريمة 100 الف جنية.