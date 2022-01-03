بالفيديو.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع جنوب السودان في مختلف الأزمات، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى بجمهورية جنوب السودان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى جنوب السودان.

وبحسب البيان، تأتى تلك المساعدات تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع مصر وجنوب السودان وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في أوقات المحن والأزمات.