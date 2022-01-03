نقيب الإعلاميين ناعيًا الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي: يحظى بشعبية كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الزميل الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

قال نقيب الإعلاميين إن الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، يحظى بشعبية كبيرة وعلاقات طيبة فى الوسط الرياضي والإعلامي، وتم تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية.

تخرج حجازي في المعهد العالي للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ثم فاز بجائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة المكتوبة عام 1985، وقد نجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي في يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاما.

وقدم حجازي برامج عدة في التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "في دائرة الضوء"، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 عاما.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.