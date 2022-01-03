ضبط شاب سرقة سيارة صديقه وساومه على إعادتها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص؛ لقيامه بسرقة سيارة صديقه ومساومة مالكها نظير إعادتها مقابل مبلغ مالي بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بأنه حال تواجده بمسكن شقيقته الكائن بدائرة القسم، اكتشف سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أمام العقار سكن شقيقته، وفي وقـتٍ لاحـق ورد إليه اتصالاً هاتفياً ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.