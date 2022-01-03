"برصاصة في الرأس".. كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بناء بمدينه 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بناء بمدينه 15 مايو.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا بإطلاق عيار ناري ووجود متوفى بأحد العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم العثور على جثة عامل بناء، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بإحدى الغرف بشقة سكنية تحت الإنشاء وبها إصابات عبارة عن طلق ناري خرطوش بالرأس.

بالفحص وسؤال (6 عاملين بناء مقيمين صحبة المتوفى)، قرروا بأنه حال تواجدهم بإحدى الغرف بالشقة محل الواقعة وتواجد المتوفى داخل غرفة أخرى بذات الشقة نمى إلى سمعهم صوت طلق ناري، وباستبيان الأمر عثروا على جثة المتوفى على النحو المشار إليه وبجواره سلاح نارى "فرد خرطوش" يملكه مقاول عمال، مقيم بذات العنوان.

وبالفحص تبين أنه حال تواجد المتوفى داخل الغرفة محل الواقعة قام بالعبث بالسلاح الناري المشار إليه مما أدى إلى خروج طلقة عن طريق الخطأ محدثةً إصابته التى أودت بحياته، وعقب علم المقاول بالواقعة قام بإخفاء السلاح الناري.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المقاول المشار إليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال العمال أيدها، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى (فرد خرطوش وبداخله فارغ من ذات العيار و5 طلقات من ذات العيار " المستخدم في الواقعة") بمكان إخفائه داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء بالمنطقة محل البلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.