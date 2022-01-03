ضبط صاحب ثلاجة بحوزته لحوم فاسدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية ومحل فرم لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر, وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

ضُبط بحوزة المتهم (740 كيلو جرام لحوم – 60 كيلو جرام فول – 20 كيلو جرام مرقة دجاج – ميزان – مفرمة – 500 كيس فارغ)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.