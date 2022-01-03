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ضبط شخصين اعتديا على آخر بسلاح أبيض في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين؛ لاعتدائهما على آخر بالضرب بسلاح أبيض بالبساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعني بالجسم".

بالانتقال والفحص تبين قيام شخصين، أحدهما مصاب بجرح قطعي باليد، مقيمان بدائرة القسم، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزتهما، بسبب خلافات حول سعر بيع دراجة نارية ملك المتهم الأول، وذلك حال تواجدهم أمام العقار محل سكن المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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