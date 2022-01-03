شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ تطوير شارع الجسر البرانى بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على كافة رؤوساء الأحياء بالمنطقة بتعامل الأجهزة التنفيذية على وجه السرعة مع أى شكوى ترد إليهم وإزالتها على الفور، لضمان سرعة الاستجابة مع التواجد الميداني المستمر بالشوارع والميادين، تيسيرا على المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة واستعادة المظهر الحضاري في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022.

وفي إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات بأحياء المنطقة الجنوبية ولليوم الثاني على التوالي، قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام باستكمال تجريد شارع الجسر البراني وإزالة الأرصفة القديمة تمهدا لرصف الشارع وتركيب أرصفة أخرى وفقا للخطة الاستثمارية لعام 2021-2022، باعتباره من المداخل الرئيسية للحي، كما تم بدء أعمال تركيب وإصلاح أرصفة شارع مطر تقاطع شارع الفيوم وجاري متابعة الأعمال لحين الانتهاء حيث وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد تيسيرا على المواطنين.

وحرصا على خلق الحس الجمالي واستعادة المظهر الحضاري لأحياء المنطقة الجنوبية قامت إدارة الحدائق والتشجير بالتنسيق مع الإدارات المعنية بتقليم وتهذيب أشجار وزراعة حوليات شتوية بشارع كورنيش النيل، وتم رفع جميع المخلفات الناتجة عن الاعمال بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة.