شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 43351 طالبا متسربون من الدارسة بالإعدادية و25380 تلميذا بالابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب الإحصاء السنوى الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعداد الطلاب المتسربين من التعليم بين عامين، 2019، 2020، و2020، 2021، فى المرحلة الإعدادية، موضحة أن المتسرب للعام الدراسى الماضى، وصل إلى 43351، منهم 16631 بنين، و26720 بنات، أما فى المرحلة الابتدائية، وصلت إعداد الطلبة المتسربين من التعليم إلى 25380 طالب وطالبة، منهم 14979 تلميذ و10401 طالبة.



التسرب من التعليم (2)







التسرب من التعليم وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت حصاد الوزارة لعام 2021، فى ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تعد المرجعية الاساسية التي يستند إليها في عملية التقييم، حيث تبنت الوزارة أهدافا استراتيجية بما يضمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين وجميع المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع الأهداف المنصوص عليها في محور التعليم باستراتيجية التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحقيق تعليم عالي الجودة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصر تقدمت في مؤشر المعرفة العالمى للعام 2021، حيث حصلت على المركز الأول إفريقيا، بعدما جاءت في المركز 53 على مستوى 153 دولة للعام الحالي، لتقفز 19 مركز مقارنة بالعام الماضى.