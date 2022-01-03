شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق اسم جابر عصفور على أكبر مدرج بكلية الآداب تخليدا لذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق اسم الدكتور "جابر عصفور" وزير الثقافة الأسبق والأستاذ بكلية الآداب، على أكبر مدرج بكلية الآداب تخليدًا وتكريمًا لاسم الراحل باعتباره واحدًا من القامات العلمية الكبيرة ومن أهم النقاد والمفكرين فى الوطن العربي، وهو صاحب مدرسة علمية في العقلانية والدرس الأدبي والفكري.

جدير بالذكر أن الدكتور جابر عصفور كان عضوا بمجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ورئيسا للمركز القومي للترجمة، وأمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، ووزيرا للثقافة.

وللدكتور جابر عصفور مؤلفات وترجمات عديدة أثرت المكتبة العربية ومن أبرز كتبه: الهوية الثقافية والنقد الأدبي، وأوراق ثقافية، وقراءة التراث النقدي، وآفاق العصر، وهوامش على دفاتر التنوير.

وحصل جابر عصفور على العديد من الجوائز والأوسمة منها: جائزة النيل (2019)، وجائزة سلطان بن علي العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد ـ الدورة الخامسة (1996-1997)، ودرع رابطة المرأة العربية (8 مارس 2003)، وجائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية، وزارة الثقافة – القاهرة (1984)، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت (1985)، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي- القاهرة (1995).