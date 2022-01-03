شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: معرض زهور الربيع الـ 89 منتصف فبراير بحديقة الأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة معرض زهور الربيع في دورته التاسعة والثمانون في منتصف فبراير المقبل، حتى نهاية مارس بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة .

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي إن وزير الزراعة شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي .

واضاف عزوز أنه سوف يقام على هامش المعرض "الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للتمور"، واشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الى تشكيل لجنه منظمة للمعرض تضم المختصين بالوزاره وممثلين للعارضين وتقوم اللجنه بإعداد المخطط العام للمعرض والحل الفوري لاي مشكله تواجه العارضين والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصله لتوفير سبل الراحه للزائرين.