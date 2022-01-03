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تداول 1435 طن بضائع و396 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الاحمر تداول  1435 طن بضائع عامة ومتنوعة و 396 شاحنة و 60 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 824 طن بضائع عامة و 198 شاحنة و 16 ملاكي.

 

شملت حركة الواردات 611 طن بضائع عامة و 198 شاحنة و44 ملاكي ويتواجد 11  سفن على أرصفة الموانئ.

 

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 66 شاحنة و 40 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 96 شاحنة و 5 ملاكي و السفينة دليلة بحمولة 68 شاحنة و 9 ملاكي.

 

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 41 شاحنة بحمولة 611 طن و و 2 ملاكي وتصدير 34 شاحنة بحمولة 824 طن و 2 ملاكي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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