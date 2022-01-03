شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس بتنمية الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزراة وهيئة الثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي خلال أسبوع افتتاحات الصعيد.

شدد القصير خلال الاجتماع على تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأي محاولات تعدٍ، كما أكد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للإيجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص.

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة اعلاف الأسماك وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع .

وجه القصير أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للانتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.