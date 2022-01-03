"المحامين العرب" يعزي رجائي عطية في وفاة نجلته الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

تقدم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ناصر الكريوين، بخالص العزاء والمواساة إلى رجائي عطية، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في وفاة نجلته الكبرى.

وقال الكريوين في تعزيته: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ابنتكم الكبرى، والتي نسأل المولى سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفيت مساء أمس، المهندسة هالة رجائي عطية، ابنة نقيب المحامين رجائي عطية.

ونعى عطية ابنته عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك قائلا: البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله كبرى اولادى المهندسة هالةه رجائى عطية.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من جامع مصطفى محمود بالمهندسين.. وسيقام العزاء مساء يوم الثلاثاء بالحامدية الشاذلية.