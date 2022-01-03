التمويل العقاري| متوسط ومتميز.. شقق تطرحها وزارة الإسكان في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

مع بداية كل عام جديد، ينتظر عدد كبير من المواطنين طروحات وزارة الإسكان في المشروعات المختلفة، للحجز بها والحصول على وحدة سكنية، سواء كانت مدعمة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو الغير مدعمة ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر.

بداية الطروحات ستكون بالإسكان المتوسط، وهو ما أكدته مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قائلة: "إن الطرح الجديد من شقق الإسكان المتوسط جنة وسكن مصر ودار مصر سيكون بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يتم بيع الوحدات بالتمويل العقاري لصالح الهيئة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه من المتوقع أن يتم طرح الوحدات خلال شهرين من الآن بنظام التمويل العقاري.

ووفق وزارة الإسكان، أن الوحدات التي سيتم طرحها جاهزة للتسليم، وكاملة التشطيب، ويدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، كما سيكون هناك وحدات متوافقة مع مبادرة الـ8%.

وأكدت عبدالحميد، أن الوحدات التي سيتم طرحها ستكون في أغلب المدن الجديدة التي يوجد عليها إقبال، مثل القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، لافتة إلى أن عدد الشقق سيكون كبير بتلك المشروعات.

وفي أغسطس الماضي أعلنت وزارة الإسكان عن طرح عدة مشروعات بالتمويل العقاري، ومن المتوقع ان تبدأ خلال الشهرين المقبلين:

- سكن مصر، بـ12 مدينة جديدة: (أكتوبر الجديدة– حدائق أكتوبر– العبور– القاهرة الجديدة– العلمين الجديدة– المنصورة الجديدة– المنيا الجديدة– بدر– غرب قنا– دمياط الجديدة– الشروق– وناصر "غرب أسيوط").

- مشروع دار مصر، بـ8 مدن جديدة: (15 مايو– السادات– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– الشروق– القاهرة الجديدة– بدر– وبرج العرب الجديدة).

- مشروع جنة، بـ8 مدن جديدة: (6 أكتوبر– الشروق– الشيخ زايد– القاهرة الجديدة– المنصورة الجديدة– المنيا الجديدة– دمياط الجديدة– وملوي الجديدة).

- الإسكان المتميز، بمدن: (رشيد الجديدة– العلمين الجديدة– ودمياط الجديدة).

- "الإسكان ذو الطابع الساحلي"، بمدينة المنصورة الجديدة.

- مشروع أرض مطار إمبابة.

- "الحصة العينية" لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، في أكثر من مدينة جديدة.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي:

وعن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في تصريحات تليفزيونية، أن طرح الإعلان الـ16 من الإسكان الاجتماعي حاليا خبر غير صحيح، حيث لا يوجد أي طرح حاليا للمشروع، لافتة إلى أن الطرح الأخير لمحدودي الدخل كان منذ شهرين ضمن "سكن لكل المصريين 2".

وتابعت: "من المتوقع بعد انتهاء الحجز في شقق الإسكان المتوسط، أن يتم طرح مرحلة جديدة لشقق منخفضي الدخل"، قائلة: "بنحاول يكون في إعلان إلى اثنين كل سنة".

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن نطاق القاهرة الكبرى يشهد أكبر طلب على طروحات الوزارة، لكن استراتيجية الطرح تعتمد على تغطية كل المناطق بالجمهورية.

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