تأكيد السيسي دعم مصر دور منظمة الأمم المتحدة للجريمة والإرهاب يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

تصدر تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر دور منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الإثنين، بالإضافة إلى موضوعات ذات الشأن المحلي.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (مصر تدعم "الجهود الأممية" في مواجهة الجريمة والإرهاب) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي استقبل الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، حيث أكد دعم مصر دور منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، فضلا عن تعزيز الجهود القائمة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، بهدف تفعيل برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة على نحو متكامل، وعلى النطاق العالمي، ولصون الأمن والاستقرار.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الدكتورة غادة والي تقدمت بخالص التقدير للرئيس على الدعم المستمر لدور المنظمة، مشيرة إلى تعويلها على مساندة مصر المستمرة لجهودها خلال الفترة المقبلة، لتعزيز ذلك الدور في تعظيم قدرات المجتمع الدولي على التصدي للتهديدات الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى التصدي للفساد، وأثره السلبي على المجتمعات، وجهود منع الجريمة، وبناء نظم فعالة للعدالة الجنائية.

وفى هذا الإطار، عرضت أبرز الأنشطة على جدول أعمال المنظمة، خاصة متابعة نتائج "إعلان شرم الشيخ"، الصادر عن المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتوجهت الدكتورة غادة والى بالشكر على التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والمنظمة، لتنظيم هذا المؤتمر العالمي، في ظل تحديات جائحة «كورونا»، مشيرة إلى أنه مثّل علامة فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد، ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من الجائحة.

كما استعرضت الدكتورة غادة والى محاور التعاون الدولي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة في أفغانستان، خاصة ما يتعلق بتهريب السلاح، والاتجار في المخدرات، وتفاقم ظاهرتي الإرهاب واللاجئين.

وأشارت إلى الاستعدادات الجارية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، لتنظيم مؤتمر دولي في مصر، خلال العام الحالي، حول مكافحة تهريب الآثار كأحد مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتحت عنوان (وزير النقل يتفقد ورش السكة الحديد بكوم أبو راضي ببنى سويف) قالت صحيفة (الأخبار) إن وزير النقل المهندس كامل الوزير تفقد يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، حيث أكد ضرورة الانضباط في العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف، لافتا إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن تقلد المناصب وفقًا للكفاءة وليس بالأقدمية، وأن يتم الاستفادة المثلى من كافة المواد والخامات الموجودة بالورشة، وترتيب وتصنيف كافة المواد غير القابلة لإعادة التشغيل، تمهيدًا لتخريدها للاستفادة منها في تطوير الهيئة.

وتابع الوزير الانتهاء من تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب، لضمها لأسطول قطارات التشغيل اليومي للسكك الحديدية، والذي أصبحت كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة إما جديدة أو مجددة، وذلك للاستمرار في تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

واقتصاديا، نقلت صحيفة (الجمهورية) بيان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع -تحت عنوان (قناة السويس تحطم كل الأرقام القياسية)- والذي أكد فيه أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الماضي 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20 ألفا و694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18 ألفا و830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال العام 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.

وفي الشأن المحلي أيضًا، قالت صحيفة (المصري اليوم) -تحت عنوان (الحكومة تجهز 100 ألف وحدة سكنية مفروشة لـ"العرسان")- إن الحكومة تدرس إمكانية تملُّك المتزوجين وحدات إسكان مفروشة بالإيجار، والتي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير 100 ألف وحدة سكنية وإتاحتها للمتزوجين حديثًا، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وشدد مدبولي على الأهمية البالغة لما أعلنه الرئيس، خلال فعاليات أسبوع الصعيد، بشأن تيسير الحصول على مساكن ملائمة للشباب حديثي الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة، يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة.

من جانبه، استعرض وزير الإسكان عناصر الدراسة التي أعدها صندوق الإسكان الاجتماعي حول عدد الوحدات المقترحة، وأماكن توزيعها، والآليات التي سيتم من خلالها توفير تمويل تلك الوحدات وتأثيثها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجّه مدبولي، في ختام الاجتماع، ببلورة عناصر هذه الدراسة، وبحث إمكانية إضافة خيار يتيح التأجير بغرض التملُّك في نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات في أماكن جاذبة.