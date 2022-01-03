شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستعين بمشرفين يابانيين فى المدارس المصرية اليابانية خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم الاستعانة بمشرفين يابانيين في المدارس المصرية اليابانية ، موضحة أنه تم توزيع 11 مشرفا يابانيا فى 21 مدرسة مصرية يابانية في عام 2020، كما تم توزيع 21 مشرفا يابانيا في 23 مدرسة مصرية يابانية في عام 2021 .

وشدد الوزارة، على أنه تم تشغيل 5 مدارس مصرية يابانية في 2021 ، ليصبح إجمالى عدد المدارس المصرية اليابانية الموجودة 48 مدرسة حتى العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت حصاد الوزارة لعام 2021، فى ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تعد المرجعية الاساسية التي يستند إليها في عملية التقييم، حيث تبنت الوزارة أهدافا استراتيجية بما يضمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين وجميع المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع الأهداف المنصوص عليها في محور التعليم باستراتيجية التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحقيق تعليم عالي الجودة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصر تقدمت في مؤشر المعرفة العالمى للعام 2021، حيث حصلت على المركز الأول إفريقيا، بعدما جاءت في المركز 53 على مستوى 153 دولة للعام الحالي، لتقفز 19 مركز مقارنة بالعام الماضى.