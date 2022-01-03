شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق 4 طرق سريعة وصحراوية جديدة بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، الطريق الصحراوى الشرقى القديم وطريق الجيش الجديد اختصاص بنى سويف و طريق الزعفرانة – بنى سويف اختصاص البحر الأحمر وطريق الفيوم الجديد – بنى سويف "طريق دمو" لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع اى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.