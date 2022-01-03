شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: فتح باب قبول طلبات التدريب المهنى مجانا ببورسعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسيعد، فتح باب قبول الطلبات للتقديم للدورات التدريبية بالمجان اليوم الإثنين، بمركز التدريب المهني التابع للوزارة في المحافظة، والوحدة المتنقلة بحي الضواحي، وذلك على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الدش والمحمول، والسباكة ، والكهرباء، ومن المقرر أن تبدأ الدورات بجميع الورش في أول فبراير المقبل.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن هذا التدريب يأتي في إطار دور الوزارة بالاهتمام بتأهيل الشباب مهنيا لدخول سوق العمل من خلال الفرص المتوفرة أو فتح مشروعات صغيرة، مؤكدا أن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة تصل إلى الشباب في قرى ونجوع مصر، وأنها حققت نجاحا ملحوظا فى ملف التدريب بالوزارة.

ووجه الوزير الشباب بضرورة الاهتمام بالتدريب المهني والحصول على الخبرات اللازمة لسوق العمل، مشيرا إلى أهمية المشروعات الصغيرة في النهوض بالاقتصاد القومي.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية، إلى أنه يتم تقديم الأوراق بإدارة التدريب بالدور الثاني بمبنى المديرية بجوار مساكن بنك الإسكان، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، موضحا أن الأوراق المطلوبة هي: صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسى، صورة شهادة الميلاد، وصورتان شخصيتان.

وقال مدير المديرية: إن المتدرب يتلقى في نهاية الدورة التدريبية شهادة معتمدة باتمام الدورة، وتقوم المديرية بالتأمين الصحي على المتدربين أثناء الدورة التدريبية، كما توفر كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان فضلا عن توفير مستلزمات الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه يتم إلحاق المتدربين بفرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص حسب رغبة المتدرب أو مساعدته فى الحصول على دورة ريادة الأعمال لإقامة مشروع صغير أو متناهى الصغر، وتوجيههم إلى مصادر التمويل المختلفة.