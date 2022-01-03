شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات اتبعتها وزارة الكهرباء لتقليل نسب الفقد بالشبكة...اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- استخدام حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.
2- المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.
3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير أى تلاعب وإرساله مباشرة.
4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت تلاعبه فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك او التوصيل للغير او للنفس.
5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".