شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول على لقاح كورونا لمدة 45 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول علي لقاح كورونا لمدة 45 يوما من خلال الاتصال بالخط الساخن 105.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، يمكن من خلال منظومة اللقاح الإلكترونية اختيار مكان وموعد اللقاح بحسب حاجة الراغب في التطعيم وهناك أكثر من 1000 مركز للقاحات بالجمهورية، كما يوجد لدينا نقاط متحركة لتطعيم المواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335".