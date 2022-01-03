أخبار مصر

الصحة: يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول على لقاح كورونا لمدة 45 يوما

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول على لقاح لمدة 45 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول علي لقاح كورونا لمدة 45 يوما من خلال الاتصال بالخط الساخن 105.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، يمكن من خلال منظومة اللقاح الإلكترونية اختيار مكان وموعد اللقاح بحسب حاجة الراغب في التطعيم وهناك أكثر من 1000 مركز للقاحات بالجمهورية، كما يوجد لدينا نقاط متحركة لتطعيم المواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا