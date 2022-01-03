شكرا لقرائتكم خبر عن مد شبكات المرافق واللاند سكيب.. نسب تنفيذ المشروع السكنى بمحيط مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس صلاح نصحى، مدير المشروع السكنى الجارى تنفيذه بمحيط سور مجرى العيون، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 95 % من الانشاءات تقريبا ، ومشيرا إلى أنه تم البدء فى مد الشبكات والطرق واللاند سكيب والتشطيبات التى تتم بالتوازي من الإنشاءات.

وأضاف مدير المشروع، لـ"الخليج 365"، أنه يتم إنشاء 79 عمارة سكنية، وتشطيبها بالتزامن مع الانشاءات الخرسانية، ومساحة العمارة تصل 600 متر، والطابق الواحد به 4 وحدات، وكل العمارات السكنية بها اسانسير، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء العمارات بارتفاعات تدريجية ينخفض ارتفاعها باتجاه سور مجرى العيون، لتبدأ بأرضى و4 أدوار ثم أرضى و5 أدوار، ثم أرضى و6 أدوار، بدءا من طريق صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون.

ويتم تنفيذ الجزء الثانى من المشروع " المحور السكنى "، بالتزامن مع تنفيذ المحور الترفيهى لتحيط العمارات السكنية المحور الترفيهى، كما يتم تنفيذ التشطيبات للوحدات بالتوازى مع أعماى الانشاء، ويبلغ عدد الوحدات ما يقارب 1286 وحدة سكنية ، تصل مساحة الوحدة السكنية لـ 150 متر بالخدمات وبدون الخدمات 125 مترا.