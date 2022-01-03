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قطاع المعاهد الأزهرية يعلن بث المراجعات النهائية للمرحلة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - كشف قطاع المعاهد الازهرية عن بدء سلسلة الحلقات التعليمية "المراجعات النهائية" في المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، حيث تم إعداد الحلقات من نخبة من الأساتذة المتميزين بالأزهر الشريف، وذلك على القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب، على النحو الآتى: 

 

 الصف الثالث الإعدادي، مادة اللغة العربية "النحو" "المراجعة النهائية" ،  تقديم الأستاذ محمد الهواري - معلم اللغة العربية بالأزهر الشريف، حيث يمكن للطلاب متابعة الدروس على الروابط الآتية:  

 

 الجزء الأول

الجزء الثاني

 الجزء الثالث

 الجزء الرابع

 الجزء الخامس

الجزء السادس

 

ولمشاهدة المزيد من الفيديوهات التعليمية من خلال القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب

https://bit.ly/2N62ZJB

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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