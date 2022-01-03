شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن بث المراجعات النهائية للمرحلة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قطاع المعاهد الازهرية عن بدء سلسلة الحلقات التعليمية "المراجعات النهائية" في المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، حيث تم إعداد الحلقات من نخبة من الأساتذة المتميزين بالأزهر الشريف، وذلك على القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب، على النحو الآتى:

الصف الثالث الإعدادي، مادة اللغة العربية "النحو" "المراجعة النهائية" ، تقديم الأستاذ محمد الهواري - معلم اللغة العربية بالأزهر الشريف، حيث يمكن للطلاب متابعة الدروس على الروابط الآتية:

الجزء الأول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

الجزء الرابع

الجزء الخامس

الجزء السادس

ولمشاهدة المزيد من الفيديوهات التعليمية من خلال القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب

https://bit.ly/2N62ZJB